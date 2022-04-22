Министр экономразвития Максим Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля

Запасы продовольствия длительного хранения в магазинах в России вернулись к объемам февраля, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Его слова цитирует управление ФАС по Вологодской области.

«Приобретение товаров длительного пользования: муки, сахара, растительного масла, соли за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на эталонной неделе, на докризисной неделе. Это все привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровня середины февраля», — сказал Решетников.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде наблюдался в конце марта, начале апреля ажиотажный спрос на продукты. В частности, на сахар. Мэр города Вологды Сергей Воропанов обратился в федеральную антимонопольную службу из-за ситуации с сахаром.