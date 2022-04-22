Персональная выставка художника Николая Мишусты открылась в Вологде

22.04.2022 [Культура]

Персональная выставка заслуженного художника РФ Николая Мишусты «Город – мечта поэта» открылась в Доме Корбакова в Вологде.

В экспозиции представлены более 70 произведений художника, выполненных в технике авторской монотипии, созданные в разные периоды творчества. Здесь также представлен цикл монотипий, посвященных истории основания города Вологды. 

Николай Иванович родился в 1953 году в селе Николаевка Петропавловского района Днепропетровской области. Окончил Одесское государственное художественное училище имени Грекова, затем Украинский полиграфический институт имени Ивана Федорова во Львове. 

В 1977 году Мишуста впервые приехал в Вологду. Природа русского севера настолько его впечатлила, что в 1978 году он переехал сюда на постоянное место жительства и именно с этим местом связывает все свои художественные находки.

– В современном вологодском изобразительном искусстве Николай Иванович Мишуста является единственным художником, последовательно и целенаправленно работающим в технике монотипии, – говорят сотрудники Вологодской картинной галереи. – Уже более двух десятков лет Мишуста выступает не только как пейзажист и автор натюрмортов, но и в последние годы успешно разрабатывает сложную многогранную религиозно-мифологическую тематику, обращается к многофигурным историко-бытовым композициям, создавая крупноформатные листы, обладающие достоинствами произведений, исполненных в технике масляной живописи. Экспериментируя с красочной поверхностью в монотипиях, художник активно сочетает классические приемы техники с уникальными, новаторскими, принадлежащими только ему.

Посетить выставку можно до 22 мая в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: выставка, художники

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