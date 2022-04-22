Каждая восьмая компания в Вологде проводит точечное сокращение сотрудников

Каждая восьмая компания в Вологде проводит точечную оптимизацию числа сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводился с 4 по 22 апреля. По данным исследования большинство компаний в городе не проводят и не планируют сокращений штатной численности работников. В каждой восьмой компании проводятся точечные сокращения. В большинстве компаний (75%) не сокращают персонал и не планируют это делать. Небольшие сокращения в рамках оптимизации численности персонала сегодня проводятся в 12% организаций. В 4% компаний — массовые сокращения. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей, массовые — 1%.

В феврале, до начала специальной военной операции, о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали в целом 6% российских работодателей, о массовых — 1%.

Наибольшее число сокращений наблюдалось в декабре 2014 года через некоторое время после присоединения Крыма и наложения санкций западных стран. Число компаний, проводящих и планирующих сокращения, заметно увеличивалось также в марте 2020 года, когда в России начался локдаун из-за пандемии коронавируса.