В Череповце задержали участника мошеннической схемы по обману пенсионеров

22.04.2022 [Происшествия]

24-летнего жителя Оренбургской области задержали с поличным, когда он забирал 100 тысяч рублей у пожилой жительницы Череповца. Женщина была убеждена, что ее внучка попала в беду и ей необходима помощь. 

Мужчина был курьером в цепочке мошенников и получал процент с «навара» на обманутых пенсионерах. 

«Молодой человек нашел в интернете такой способ заработка. Получал указания от организаторов, лично он с ними не знаком. Он всегда представлялся разными именами, имел два комплекта одежды. В одном городе работал только один день. Было проведено опознание. У него изъяли часть денег. Большую часть он успел перевести по инструкции, — говорит начальник полиции Череповца Артём Суманеев. — Преступники действовали по схеме, профессионально и почти без промахов: звонила девушка, плакала, представлялась родственницей и просила помочь. В некоторых случаях пенсионерки даже выносили одежду, чтобы передать „попавшей в беду“ родственнице».

Мужчина сейчас взят под стражу. Ведется расследование по эпизодам с его участием. 

Тэги: мошенничество, пенсионеры

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