Епархиальный музей откроется в Череповце 26 апреля. Он расположится в одноэтажном деревянном доме на Советском проспекте, 2, рядом с Воскресенским собором.

– В экспозиции несколько десятков экспонатов, они рассказывают о сосланных и расстрелянных священниках и тех горожанах, кто сохранил веру в годы гонений. Среди экспонатов вещи репрессированных, поруганные иконы, спасенные из огня православные книги, – сообщает сайт мэрии Череповца.

На экскурсиях в новом музее посетителям расскажут о жизни церкви в послевоенные годы и самых известных в Череповце священниках: Георгии Трубицыне, Александре Куликове, Иоанне Пономареве. График работы и расписание экскурсий музея в ближайшее время появятся на сайте череповецкой епархии.