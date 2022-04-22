Епархиальный музей откроется в Череповце 26 апреля

22.04.2022 [Культура]

Епархиальный музей откроется в Череповце 26 апреля. Он расположится в одноэтажном деревянном доме на Советском проспекте, 2, рядом с Воскресенским собором.

– В экспозиции несколько десятков экспонатов, они рассказывают о сосланных и расстрелянных священниках и тех горожанах, кто сохранил веру в годы гонений. Среди экспонатов вещи репрессированных, поруганные иконы, спасенные из огня православные книги, – сообщает сайт мэрии Череповца.

На экскурсиях в новом музее посетителям расскажут о жизни церкви в послевоенные годы и самых известных в Череповце священниках: Георгии Трубицыне, Александре Куликове, Иоанне Пономареве. График работы и расписание экскурсий музея в ближайшее время появятся на сайте череповецкой епархии.

– С 1923 года в череповецкой газете «Коммунист» раз в неделю выходила страница «Безбожник». Церкви закрывали в 20—30 годы. Утварь, одежду, книги и иконы забирали в музеи или сжигали, еще их забирали местные жители. Церкви переделывали под клубы, школы, склады. К началу Великой Отечественной войны в Вологодской области остался один действующий храм в Вологде. В 1943 году было послабление: открылся храм в Степановском. В 1946 году открылся Воскресенский собор. Люди продолжали верить. Об этом наша экспозиция, — рассказала изданию Cherinfo создатель музея Ольга Мануйлова.

Тэги: музей, церковь

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