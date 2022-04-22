Житель Вологодской области за взятку пытался закрыть въезд в страну иностранцу

22.04.2022 [Происшествия]

СК РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело о даче взятки должностному лицу. 

«По данным следствия, в 2021 году 46-летний руководитель одной из вологодских компаний договорился со своим 58-летним знакомым, 1963 года рождения, обладающим широким кругом связей среди правоохранителей, оказать содействие за денежное вознаграждение в закрытии въезда на территорию РФ конкретного иностранного гражданина, к которому на протяжении длительного периода бизнесмен испытывал личную неприязнь», — поясняют в следственном комитете.

После предложения во взятке сотрудник органа, обеспечивающего правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере миграции, доложил об этом руководству. 

В марте этого года под контролем сотрудников УФСБ России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии и участии сотрудников собственной безопасности дача взятки в сумме 50 тысяч рублей была зафиксирована в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело.

Тэги: взятки

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