Пасхальный детский фестиваль «Красная горка» пройдет в Кириллове с 24 по 30 апреля

21.04.2022 [Культура]

VII Пасхальный детский фестиваль «Красная горка» пройдет в Кирилло-Белозерском монастыре с 24 по 30 апреля. В рамках мероприятия пройдут спектакли, экскурсия, творческие мастер-классы и игровые программы.

Так, например, 24 апреля спектакль «Колобок» (0+) покажет вологодский театр кукол «Теремок» после него пройдут мастер-классы «Солнечный конь», «Пасхальная открытка» и «Пасхальный подарок», а 1 мая спектакль «Мудрый царь» (0+) представит театральная студия «Воскресенье».

Музей истории города Кириллова и Кирилловского района так же проведет мастер-классы по предварительным заявкам: «Весеннее дерево» – для школьников первых классов; «Пасхальный сувенир в стиле декупаж» – для школьников третьих классов; «Топпер пасхальный» – сувенир из фетра и декоративных элементов для школьников первых классов.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник продолжает принимать заявки от свободных посетителей и образовательных организаций района и области по телефону: 8(81757)315-98.
 

Тэги: фестиваль, Пасха, Кирилло-Белозерский музей

ТОП НЕДЕЛИ

Водитель китайского паркетника погиб в результате ДТП в Кирилловском районе
По Череповцу ездила Toyota Land Сruiser с госномерами СССР
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Тотьмы Даниил Меньшиков
УФСБ рассекретило данные о налетах немецкой авиации на Вологодскую область в годы ВОВ
Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения
Самая высокая зарплата в Вологодской области у тех, кто работает в госуправлении, судах и нотариате
На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину
Вологодская область оказалась в лидерах по судебным делам о дискредитации армии
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя, Екатерину Шульман и вологодского журналиста Кирилла Кругликова
Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей

Похожие новости

Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» пройдет в Вологодской области с 13 по 25 мая

В программе: концерты, медиаурок, культурно-просветительские программы, выставки, просмотры фильмов, экскурсия и X Брянчаниновские чтения

140
0

Новый фестиваль «Бурмагинфест» пройдет в Вологде 25-26 июня

Мероприятие посвящено творчеству вологодских художников-графиков Николая и Генриетты Бурмагиных

835
0

Международный фестиваль кружева пройдет в Вологде с 14 по 17 июля

Фестиваль, который уже дважды переносился из-за коронавируса, является одним из самых ожидаемых событий для дизайнеров, художников и кружевниц

886
0

Вологодских киберспортсменов приглашают на фестиваль мобильных игр

Фестиваль состоится в Вологде 16 апреля

799
0

В Вологде появится «Ожившая картина ремесел»

Интерактивная площадка будет работать на Кремлевской площади в рамках празднования 875-летнего юбилея города

787
0

В Вологде пройдет VIII Международный фестиваль «Город ремесел»

Дата проведения фестиваля - с 24 по 26 июня

1310
0

В Вологодском районе прошел фестиваль «Гармонь – душа России»

На фестиваль съехались более 100 гармонистов и народных ансамблей

1199
0

Более 20 уличных художников заявились на фестиваль стрит-арта в Вологде

Свое участие подтвердили граффисты из Вологды, Москвы, Белгорода и Новосибирска

1469
0

В Вологде опубликовали афишу театрального фестиваля премьер

Театры Вологды и Череповца представят премьерные спектакли, появившиеся в их репертуаре с 2019 по 2021 год

996
0

Череповецкая команда победила в конкурсе ледяных скульптур

Череповчане вырезали изо льда фигуру «Самовар кипит — уходить не велит»

1459
0

Театральный фестиваль «Голоса истории» сообщает о дополнительном приеме заявок на участие

После двух переносов мероприятия из-за пандемии организаторы планируют провести фестиваль в июне этого года

993
0

Для фестиваля ледяных скульптур в Череповец привезут лед из Тарногского района

Фестиваль, в котором на сегодня пожелали участвовать 16 команд, начнется на следующей неделе

1761
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» пройдет в Вологодской области с 13 по 25 мая
Пасхальный детский фестиваль «Красная горка» пройдет в Кириллове с 24 по 30 апреля
Землевладельца из Кирилловского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за неуплату штрафа
В Твери горит здание центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны
Предприятие по сбору макулатуры и подготовке ее к переработке планируют открыть в Вологде
Футболисты из Вологодского района стали серебряными призерами Межрегионального турнира Volga Cap 2022
Проект «Город детства» снова будет работать в Вологде этим летом
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1307
0
21.04.2022 [БлогоVO]

Я за экологию 

116
0
18.04.2022 [Обзор Прессы]

Легенды и копари

843
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика