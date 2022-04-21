Пасхальный детский фестиваль «Красная горка» пройдет в Кириллове с 24 по 30 апреля

VII Пасхальный детский фестиваль «Красная горка» пройдет в Кирилло-Белозерском монастыре с 24 по 30 апреля. В рамках мероприятия пройдут спектакли, экскурсия, творческие мастер-классы и игровые программы.

Так, например, 24 апреля спектакль «Колобок» (0+) покажет вологодский театр кукол «Теремок» после него пройдут мастер-классы «Солнечный конь», «Пасхальная открытка» и «Пасхальный подарок», а 1 мая спектакль «Мудрый царь» (0+) представит театральная студия «Воскресенье».

Музей истории города Кириллова и Кирилловского района так же проведет мастер-классы по предварительным заявкам: «Весеннее дерево» – для школьников первых классов; «Пасхальный сувенир в стиле декупаж» – для школьников третьих классов; «Топпер пасхальный» – сувенир из фетра и декоративных элементов для школьников первых классов.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник продолжает принимать заявки от свободных посетителей и образовательных организаций района и области по телефону: 8(81757)315-98.

