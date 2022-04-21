Землевладельца из Кирилловского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за неуплату штрафа

21.04.2022 [Происшествия]

Вологодский суд привлёк владельца земельного участка в Кирилловском районе к административной ответственности за неуплату штрафа.

По материалам дела, сотрудники Россельхознадзора в ходе проверки выявили, что сельхозугодья, принадлежащие мужчине, заросли кустами и деревьями. Зарастание привело к негативным последствиям для почвы — её состояние ухудшилось. За нарушение, предусмотренное ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв), владельца оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Штраф в размере 20 000 рублей в установленный законом срок не был уплачен, и по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Суд назначил землевладельцу наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Тэги: земля, сельское хозяйство, россельхознадзор, штраф

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