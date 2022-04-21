В Твери горит здание центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны. К тушению пожара привлечен вертолёт. Пять человек погибли. Семь госпитализированы.

Пожар произошёл утром 21 апреля, площадь возгорания составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас огнем охвачено три этажа из четырех.

На месте работают подразделения пожарно-спасательных частей, привлечено более 240 человек, 69 единиц техники, бригады скорой медицинской помощи. Причины пожара устанавливаются.