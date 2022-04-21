Футболисты из Вологодского района стали серебряными призерами Межрегионального турнира Volga Cap 2022

Юные футболисты «Олимпа» из поселка Майский Вологодского района стали серебряными призерами Межрегионального турнира Volga Cap 2022, который прошел в Казани с 17 по 20 апреля.

Вплоть до финального матча «олимповцы» шли без поражений и не пропустили ни одного мяча. На групповом этапе они одержали три победы из трех, над казанским «Мотором», «Строителем» из Набережных Челнов и пензенским СШ-8 «Землякофф», с общим счётом 16:0.



В полуфинале обыграли «Металлург» из города Выкса со счетом 3:1. К сожалению, в финальном матче вологжане уступили команде СШ «Савиново» — 0:4, став в итоге серебряными призёрами.