Андрей Накрошаев: дорожные ремонты в Вологодской области из-за санкций не сорвутся

6800 сообщений о дорогах поступило в Центр управления регионом Вологодской области. На часть из них ответил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев. Он заявил. что все дорожные работы в области в этом сезоне пройдут по плану.

По словам Андрея Накрошаева подготовительные работы к ремонтам выполнены заранее, еще по старым ценам, поэтому все контракты будут выполнены.

«Все материалы и комплектующие закуплены. Объемы щебня, минеральных материалов более чем на 90% закуплены и находятся на производственных территориях», — говорит он. Битум и другие составляющие для ремонта дорог практически все производятся в России.

В Вологодской области уже идет запуск работы асфальтобетонных заводов. В течение апреля и мая поэтапно будут запускаться остальные предприятия по производству асфальта. Они работают как на импортном оборудовании, так и на отечественном

«Ситуация нас толкает на то, чтобы пользоваться импортозамещением. Асфальтобетонные заводы отечественного производства тоже хорошего качества. Грейдеры, экскаваторы, автокраны также есть отечественного производства. Навесное оборудование давно закупалось у отечественных производителей. Техника есть», — так ответил Андрей Накрошаев на вопросы о том, как повлияют санкции на дорожные работы.

В этом году по национальному проекту Безопасные и качественные дороги отремонтируют более 200 км дорог. В совокупности с остальными программами в Вологодской области приведут в нормативное состояние около 500 км дорожного полотна.