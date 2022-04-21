С начала года росгвардейцы выявили 318 нарушений правил оборота оружия в Вологодской области

С начала 2022 года сотрудники Росгвардии в ходе проверок выявили 318 фактов нарушений оборота оружия в Вологодской области.
Больше 300 единиц оружия было изъято. Столько же владельцы сдали добровольно. Всего, по данным ведомства, в регионе зарегистрировано больше 36 тысяч владельцев, имеющих в собственности около 65 тысяч единиц оружия.
Росгвардейцы также проверяют организации, которые занимаются частной охранной и детективной деятельностью.
«В ходе проверок выявлено 16 нарушений законодательства, подавляющее большинство которых составляет осуществление частной охранной деятельности без специального разрешения либо оказание охранных услуг лицом, не имеющим правового статуса частного охранника», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.