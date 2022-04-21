С начала года росгвардейцы выявили 318 нарушений правил оборота оружия в Вологодской области

С начала 2022 года сотрудники Росгвардии в ходе проверок выявили 318 фактов нарушений оборота оружия в Вологодской области.

Больше 300 единиц оружия было изъято. Столько же владельцы сдали добровольно. Всего, по данным ведомства, в регионе зарегистрировано больше 36 тысяч владельцев, имеющих в собственности около 65 тысяч единиц оружия.

Росгвардейцы также проверяют организации, которые занимаются частной охранной и детективной деятельностью.