Вологодское УФАС признало Упрдор «Холмогоры» виновным в нарушении антимонопольного законодательства

21.04.2022 [Общество]

Вологодское УФАС России признало ФКУ Упрдор  «Холмогоры» виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Управление объединили три закупки, не связанных между собой в один лот, тем самым ограничив конкуренцию.

Дело в отношении казенного учреждения  было возбуждено по результатам проведенной проверки комиссией УФАС на основании поступившего заявления.

В 2020-2021 годах управление провело три крупных закупки, объединив их в один лот. Одна по ремонту трех мостов автомобильной дороги в Костромской области, вторая -  ремонт трех мостов автомобильной дороги А-215 в Вологодской области. Третья - ремонт путепровода и двух мостов автомобильной дороги в Костромской области. Начальная (максимальная) цена контрактов составила соответственно 320 142 085 рублей, 468 238 947 рублей и 801 846 900 рублей.

«Было установлено, что при проведении этих трех закупок работы  должны выполняться на нескольких территориально удаленных друг от друга искусственных сооружениях (мостах, путепроводе),  которые функционально и технологически между собой не связаны.  Объединение в один лот таких работ ограничивает потенциальное количество участников закупок. Необоснованное укрупнение лота предполагает наличие у участников большого объема технических, кадровых и финансовых ресурсов, что приводит к ограничению участия субъектов малого предпринимательства и, соответственно, негативно влияет на конкуренцию», — поясняют в Вологодском УФАС России.

Ранее УФАС выдало заказчику предписание аннулировать и отменить процедуру заключения контракта по второму конкурсу. В феврале 2022 года в отношении ФКУ Упрдор «Холмогоры» было возбуждено антимонопольное производство. Материалы дела переданы должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Тэги: УФАС, конкуренция

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