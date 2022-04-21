Праздничная этнографическая программа «Светлая пасха» пройдет в музее «Семенково» 24 апреля.

В программе мероприятия: водосвятный молебен; сельский сход, интерактивные зарисовки; уличное гуляние; пасхальные народные игры; урок в сельской школе; экскурсии и мастер-классы.

– 24 апреля в музейной деревеньке Семёнково раздастся колокольный звон, приглашая прихожан в Георгиевскую церковь! В торжественной и одновременно уютной атмосфере храма пройдёт водосвятный молебен, а после выплеснется праздник на деревенскую улицу, – говорится на сайте музея. – В лучших сарафанах и нарядах выйдет молодёжка гулять, радуясь солнцу, яркому свету. На высоких местах пляски заведут, качели раскачают. Далеко полетит весёлый заливистый девичий смех под переливистые наигрыши гармони.

Начало праздничной программы 24 апреля в 12:00 в Архитектурно-этнографическом музее «Семенково», который находится на 12-м км автодороги «Вологда-Медвежьегорск».

Возрастные ограничения: (6+).

