В Шексне задержали подозреваемого в порче фонтана на улице Водников

В Шексне полицейские задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в порче фонтана на улице Водников.

Инцидент произошёл 16 апреля: мужчина столкнул с фонтана установленную на нём статую девушки с кувшином.

«Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что рядом с фонтаном отдыхала группа мужчин. В какой-то момент один из них залез на постамент и спихнул с него статую», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный сознался в содеянном и раскаялся. Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных правонарушений.