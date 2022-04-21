77 млн рублей планируют потратить этим летом на борьбу с борщевиком

На борьбу с борщевиком этим летом выделено 77,8 млн рублей. Об этом сообщил жителям области начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов.

«С целью ликвидации очагов распространения борщевика на территории области, а также исключения случаев травматизма среди населения, Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области разработаны Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского. Субсидии предоставляются на борьбу с борщевиком Сосновского на землях населенных пунктов», — сообщил Сергей Поромонов, отвечая на вопросы обеспокоенных жителей Вологодской области. В сетях появилась информация о том, что из-за кризиса в Вологодской области сократят программу по борьбе с сорным растением.

Судя по ответу Сергея Поромонова, сокращений в этой сфере не ожидается.

«Денежные средства на борьбу с борщевиком Сосновского в сумме 77.8 млн. рублей разблокированы 8 апреля и направлены в районы для прохождения конкурсных процедур по выбору подрядчика», — отметил начальник департамента.

В 2020 году обработки проводились в 23 районах области. На эти цели было направлено 23 млн рублей. В 2021 году на борьбу с борщевиком в 23 районах выделено 41,5 млн рублей. В текущем году планируется обработать 2,9 тысячи гектаров земель, засоренных произрастанием борщевика.

Кроме того, 347 гектаров борщевика, будет уничтожено в полосе отвода дорог регионального значения, которые находятся в ведении Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. Об этом сообщил жителям начальник департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев.

Борьба с Борщевиком производится двумя способами: химическим и механическим. Искоренение борщевика любым из способов требует контроля результатов их применения и проведения повторных мероприятий. Минимальный срок, на протяжении которого необходим контроль территории, освобождаемой от засорителя — не менее 3 лет.