Вологда присоединилась к акции «Доноры Донбассу», которую организовала «Единая Россия». Акция приурочена к Дню донора.

В рамках акции на станцию переливания сегодня пришли порядка полусотни участников. Это члены и резерв Молодежного парламента города Вологды, городское отделение Молодой Гвардии Единой России, а также депутаты Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин и Алексей Маслов, руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Антонов.

«Участники акции сдали кровь, а средства компенсации перевели на спецсчёт, предназначенный для помощи беженцам Донбасса. Получается, что помогли вдвойне! Спасибо, дорогие друзья и коллеги, это важно!», — отметил Глава города Вологды, секретарь городского отделения «Единой России» Юрий Сапожников.

Напомним, что донорам крови и ее компонентов выплачивается компенсация из средств городского бюджета. Сейчас ее размер составляет 500 рублей. Впервые эта мера социальной поддержки была установлена Вологодской городской Думой в 2013 году. С 1 января федеральная денежная выплата на питание донорам увеличена до 696 рублей 55 коп. Итого сумма компенсации — 1 196, 55 рублей.