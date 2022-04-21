Более сотни мастеров представят свои работы на ярмарке в Вологде 23 апреля

Более сотни мастеров из Вологды и близлежащих городов представят свои работы на выставке-продаже изделий ручной работы «Добрый день», которая пройдет 23 апреля в Вологде во дворце спорта на улице Конева.

– Направлений творчества, которые здесь будут представлены, даже не перечислить, их десятки. От народных и традиционных, таких как роспись или резьба по дереву до совершенно новых, таких как, например, декор из бетона или интерьерные свечи, – рассказала NewsVo организатор мероприятия Юлия Хлебосолова.

На вопрос «что можно будет приобрести на ярмарке» организаторы отвечают «Всё, что угодно, чего не купишь магазине». Ассортимент товаров будет рассчитан на женщин, мужчин и детей: предметы интерьера, аксессуары, косметику, текстиль, игрушки и многое другое.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы:

Насыпная техника: брошь, магнит, шкатулки, фоторамки (5+) 12:30-13:30;

Создание броши - мака из натуральной кожи (16+) 11:00-14:00;

Роспись подставки под чашку (16+) 14:00-16:00;

Браслет на мемори-проволоке (10+) 11:00-12:30.

Предварительная запись на мастер-классы по ссылке.

Мероприятие пройдет 23 апреля с 11:00 до 18:00 во дворце спорта по адресу: Вологда, Конева, 2В.

Возрастных ограничений нет.

