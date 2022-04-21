Житель Череповца угрожал ружьём дорожным рабочим

В Череповце суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который угрожал ружьём дорожным рабочим.

Установлено, что инцидент произошёл на улице Вологодской 4 августа 2021 года. В тот момент там велись работы, стояли ограждения и техника. Подсудимый, находясь за рулём своего автомобиля, сбил эти ограждения и, угрожая ружьём, потребовал дорожников освободить проезд.

Мужчина признал вину и показал, что в тот день возвращался в город из деревни. Ружьё и патроны к нему он нашёл по пути в лесу. Он собирался сдать оружие в полицию.

«Ограждения не видел, выехал из-за стоящего на дороге транспорта. Развернуться уже не смог, поэтому поехал дальше. Просил водителей катков его пропустить, говорил громко, так как работал транспорт. После отказа решил их припугнуть. Ружье просунул между передней дверью и кабиной, в потерпевшего не метился, стрелять не хотел, ружье не заряжал, не угрожал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Он выплатил одному из потерпевших — С. — 15 тысяч рублей.

С. показал, что в тот день проезд по дороге был запрещён, так как на ней был уложен свежий асфальт. Подсудимый вёл себя агрессивно, размахивал руками, а на месте задержания сказал ему, — «Жаль, что произошла осечка».

Второй потерпевший — В. — показал, что подсудимый направлял ружьё и в его сторону.

«Сотрудник полиции показал, что подсудимый вел себя агрессивно, отказывался заглушить машину, выйти из автомобиля и предоставить документы после неоднократных требований. В связи с этим, к водителю была применена физическая сила и наручники», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, суд взыскал с него 15 тысяч рублей возмещения морального ущерба в пользу потерпевшего В. Приговор вступил в законную силу.