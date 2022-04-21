Житель Череповца угрожал ружьём дорожным рабочим

21.04.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который угрожал ружьём дорожным рабочим.

Установлено, что инцидент произошёл на улице Вологодской 4 августа 2021 года. В тот момент там велись работы, стояли ограждения и техника. Подсудимый, находясь за рулём своего автомобиля, сбил эти ограждения и, угрожая ружьём, потребовал дорожников освободить проезд.

Мужчина признал вину и показал, что в тот день возвращался в город из деревни. Ружьё и патроны к нему он нашёл по пути в лесу. Он собирался сдать оружие в полицию.

«Ограждения не видел, выехал из-за стоящего на дороге транспорта. Развернуться уже не смог, поэтому поехал дальше. Просил водителей катков его пропустить, говорил громко, так как работал транспорт. После отказа решил их припугнуть. Ружье просунул между передней дверью и кабиной, в потерпевшего не метился, стрелять не хотел, ружье не заряжал, не угрожал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Он выплатил одному из потерпевших — С. — 15 тысяч рублей.

С. показал, что в тот день проезд по дороге был запрещён, так как на ней был уложен свежий асфальт.  Подсудимый вёл себя агрессивно, размахивал руками, а на месте задержания сказал ему, — «Жаль, что произошла осечка».

Второй потерпевший — В. — показал, что подсудимый направлял ружьё и в его сторону.

«Сотрудник полиции показал, что подсудимый вел себя агрессивно, отказывался заглушить машину, выйти из автомобиля и предоставить документы после неоднократных требований. В связи с этим, к водителю была применена физическая сила и наручники», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, суд взыскал с него 15 тысяч рублей возмещения морального ущерба в пользу потерпевшего В. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: угрозы, ружье, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
Водитель китайского паркетника погиб в результате ДТП в Кирилловском районе
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Тотьмы Даниил Меньшиков
По Череповцу ездила Toyota Land Сruiser с госномерами СССР
УФСБ рассекретило данные о налетах немецкой авиации на Вологодскую область в годы ВОВ
Самая высокая зарплата в Вологодской области у тех, кто работает в госуправлении, судах и нотариате
На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину
Вологодская область оказалась в лидерах по судебным делам о дискредитации армии
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя, Екатерину Шульман и вологодского журналиста Кирилла Кругликова
Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей

Похожие новости

Череповчанин получил условный срок за угрозы убийством и поджог квартиры знакомой

Суд взыскал с него 220 тысяч рублей компенсации материального ущерба в пользу потерпевшей

686
0

Пьяный житель Никольского района угрожал знакомому бензопилой и поджёг ему волосы и одежду

Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима

817
0

Житель Вожеги получил штраф за угрозы полицейским огнестрельным оружием

Сумма штрафа составила 80 тысяч рублей

923
0

В Вологде 16-летнего подростка будут судить за угрозы полицейским

Его задержали за управление автомобилем без прав

1486
0

Военный пенсионер из Череповца получил год ограничения свободы за угрозу взорвать отдел судебных приставов

В суде он сказал, что пообещал разнести отдел «в пух и прах», но ничего не говорил про взрыв

1473
0

Жителю Сокола грозит до семи лет лишения свободы за грабёж в отношении подростка

Угрожая насилием, 20-летний обвиняемый отобрал у потерпевшего мобильный телефон

807
0

Житель Череповца оскорбил полицейских и натравил на них собаку

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

849
0

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе

Открытые угрозы опубликованы в одном из телеграмм-каналов

9371
0

Трех москвичей, угрожавших расправой вологжанину, задержали росгвардейцы

Инцидент произошел на одной из производственных баз в районе Пошехонского шоссе областной столицы

2053
0

Устюжанин получил условный срок за угрозы ножом полицейским

Инцидент произошёл в ночь на 29 мая 2021 года

1592
0

Избившего жену череповчанина арестовали на 10 суток

Мужчина был пьян

770
0

Череповчанина задержали за угрозы убийством бывшей жене

Возбуждено уголовное дело

3305
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологда присоединилась к акции «Доноры Донбассу»
Более сотни мастеров представят свои работы на ярмарке в Вологде 23 апреля
Житель Череповца угрожал ружьём дорожным рабочим
Четыре пала сухой травы ликвидировали в Вологодской области за сутки
Карту озеленения города представили в Вологде
Школьница из Вологды стала победителем Всероссийской олимпиады по русскому языку
В России начался резкий спад продаж автомобилей
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1278
0
20.04.2022 [БлогоVO]

Ледоход на реке Вожеге. Бекетовская. 19 апреля 2022 года

344
0
18.04.2022 [Обзор Прессы]

Легенды и копари

807
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика