До 4 мая жители Вологды должны подать декларацию в налоговую инспекцию

21.04.2022 [Общество]

До 4 мая жители Вологды должны подать декларацию в налоговую инспекцию.

«Декларацию необходимо представить, если, например, в 2021 году был получен доход от продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности меньше установленного Налоговым кодексом минимального срока владения, получены подарки не от близких родственников, доходы от сдачи в аренду имущества, доходы от зарубежных источников, выигрыши в лотерею», — сообщает администрация города Вологды.

При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т. д.) — до 250 тыс. рублей, декларацию о доходах подавать не нужно.

Декларацию можно направить по почте либо представить лично в налоговую инспекцию по месту жительства, можно также подать декларацию через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где большая часть данных заполняется в автоматическом режиме.

Для подключения к «Личному кабинету» достаточно однократно обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность. Вход в этот сервис также возможен с помощью подтвержденной учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг. При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.

Получить ответы на вопросы о порядке и способах представления декларации, уточнить необходимость ее представления можно по телефону 8 800 222-22-22.

Тэги: налоги

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