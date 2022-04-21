В Шексне после драки в школе ученику начальных классов пришлось оказывать медицинскую помощь

21.04.2022 [Общество]

За медицинской помощью с ушибами мягких тканей туловища обратился ученик начальной школы из Шексны. Пишет районная газета «Звезда».

Со слов мальчика ушибы он получили от одноклассников в школьной раздевалке.

В ОМВД по Шекснинскому району пояснили, что действительно, сотрудниками полиции 15 апреля 2022 года зарегистрировано сообщение о том, что с ушибами мягких тканей туловища в Шекснинскую ЦРБ обращался несовершеннолетний «М», 2012 года рождения.

«В ходе проведения процессуальной проверки было установлено, что 15.04.2022 года в дневное время по окончании учебного процесса в МОУ „Устье — Угольская школа“ трое учащихся 3 класса находились в школьной раздевалке, где между несовершеннолетним „М“ и его одноклассниками: „Л“ 2011 г. р. и „К“ 2012 г. р. произошел словесный конфликт. Причиной конфликта послужило то, что ранее несовершеннолетний „М“ обзывал своего одноклассника. В ходе конфликта учащиеся школы стали толкать своего одноклассника, своими действиями провоцируя драку. Вместе с тем, как пояснили все трое несовершеннолетних, как такового „избиения“ несовершеннолетнего в школе не было».

Родители поднимают вопрос перед учреждением образования об установке в помещении камеры видеонаблюдения, так как это не первый случай. Чаще всего именно в раздевалке происходят инциденты с драками между учениками, потому что дети зачастую остаются здесь без должного внимания со стороны взрослых. 
 

Тэги: булинг, школы. дети

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