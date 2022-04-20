В Белозерске трое мужчине не поделили одну женщину

В Белозерске вынесен приговор в отношении местного 51-летнего мужчины по статье за угрозу убийством. Как было установлено в суде, 23 декабря мужчина угрожал убийством двум оппонентам, которые приставали к сожительнице друга.

«Согласно материалам дела, подсудимый вместе с другом пошли с ними поговорить. На стук в дверь им не отрыли, поэтому он разбил окно на веранде дома и изнутри открыл дверь. На кухне они вчетвером разговаривали, подсудимый решил напугать мужчин. Достал из кармана нож, приставил его сначала к горлу первого потерпевшего, который сидел за столом, потом к горлу второго, который стоял у печки. Обоим угрожал убийством», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.