Жителя Череповца обманули на 60 тысяч рублей при покупке запчасти для трактора

47-летнего жителя Череповца обманули при покупке запчасти для трактора.

Он пояснил полицейским, что нашёл объявление о продаже детали в интернете и связался с продавцом. Тот сказал, что запчасть стоит 100 тысяч рублей и попросил время на подготовку к отправке. Кроме того, продавец взял с потерпевшего предоплату в 60 тысяч рублей. Когда оговорённый мужчинами срок истёк, злоумышленник начал тянуть время, придумывая отговорки, а потом перестал выходить на связь.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали 12 заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 1 568 000 рублей. Личности подозреваемых в совершении преступлений устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.