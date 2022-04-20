Жителя Череповца обманули на 60 тысяч рублей при покупке запчасти для трактора

20.04.2022 [Происшествия]

47-летнего жителя Череповца обманули при покупке запчасти для трактора.

Он пояснил полицейским, что нашёл объявление о продаже детали в интернете и связался с продавцом. Тот сказал, что запчасть стоит 100 тысяч рублей и попросил время на подготовку к отправке. Кроме того, продавец взял с потерпевшего предоплату в 60 тысяч рублей. Когда оговорённый мужчинами срок истёк, злоумышленник начал тянуть время, придумывая отговорки, а потом перестал выходить на связь.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали 12 заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 1 568 000 рублей. Личности подозреваемых в совершении преступлений устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман

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