В Бабаевском районе будут судить мастера, по вине которого электросварщика придавило строительными лесами

20.04.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мастера предприятия, по вине которого электросварщик упал с высоты. Дело было возбуждено по ч.1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

По версии следствия, инцидент произошёл на участке стройки магистрального газопровода в двух километрах от города Бабаево 20 марта 2021 года. Обвиняемый, отвечавший за строительство и монтаж, не обеспечил безопасность проведения 32-летним сварщиком работ на высоте около двух метров. Под потерпевшим, не имевшим необходимых средств защиты, обрушились строительные леса. Он упал на пол, и его придавило упавшей конструкцией. Мужчина остался жив, но получил телесные повреждения, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для решения вопроса о передаче в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обвиняемому грозит до 80 тысяч рублей штрафа, либо до трёх лет ограничения свободы, либо до трёх лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.

Тэги: пострадавший, упал с высоты, стройка, техника безопасности, нарушения, уголовное дело

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