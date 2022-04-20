От 5 до 8 млн в год: депутаты Госдумы от Вологодской области отчитались о своих доходах

20.04.2022 [Общество]

Депутаты Госдумы от Вологодской области отчитались о своих доходах за прошлый год.

Больше всех заработала Валентина Артамонова (Единая Россия), которая приступила к депутатским обязанностям осенью прошлого года. Ранее она руководила департаментом финансов Вологодской области и была заместителем губернатора. 

Сейчас Валентина Николаевна является членом комитета Государственной Думы. В ее собственности числится индивидуальная квартира — 97,4 квадратных метра, нежилое помещение площадью 25,3 квадратных метра. Также депутату дана квартира в наем за счет государства — 87,6 квадратов. На муже Валентины Николаевны числиться участок — 850 квадратов, жилой дом — площадью 130 квадратов и квартира — 50 квадратов. 

За 2021 год Валентина Николаевна заработала 8 763 612 рублей 15 копеек. Ее муж отчитался о 2 799 334 рублях 87 копейках.

На имя Валентины Артамоновой не зарегистрировано ни одного авто. Зато ее супруг имеет Мицубиси Паджеро, снегоход, две лодки и два прицепа.

Алексей Канаев (Единая Россия), который представляет Вологодскую область в Госдуме с 2016 года задекларировал 5 940 010 рублей 26 копеек дохода. В его собственности числится земельный участок для индивидуального жилого дома — 16 соток, еще один участок для дачи — 21 сотка, жилой дом — 298,7 квадратов, жилое строение — 44 квадрата. Депутату в наем дана квартира — 119,6 квадратных метра. 

Алексей Канаев также не зарегистрировал на себя ни одной машины. Судя по декларации, у него есть только моторная лодка и прицеп к легковым машинам. Супруга Алексея Канаева зато ездит Тойоте Ленд Крузер, получая всего 25 тысяч в месяц. Она отчиталась о 310 124 рублях 68 копейках годового дохода.

Самым низко оплачиваемым депутатом оказался Сергей Каргинов (ЛДПР). Он задекларировал 5 759 082 рубля 65 копеек. Супруга Сергея Каргинова тоже оказалась человеком с низкими доходами. Она задекларировала 104 994 рубля 20 копеек.

У семьи в собственности  земельный участок для дачного строительства -1 соток, жилой дом — 59 квадратов и есть депутатская квартира в наем — 118,7 квадратов. Из машин  — TOYOTA Camry.

Тэги: доходы, депутат

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