Полицейские ищут свидетелей двух ДТП в Вологодском районе

20.04.2022 [Происшествия]

Сотрудники отдела ГИБДД в Вологодском районе ищут свидетелей двух ДТП, произошедших 13 и 16 апреля 2022.

«13 апреля 2022 года около 15:48 на 8 километре автодороги Вологда-Тихвин-Р21 „Кола“ водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем „Митсубиси Лансер“, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Вторая авария произошла на 40 километре автодороги А-119 Вологда-Медвежьегорск 16 апреля 2022 года около 21:10. Водитель неустановленного транспортного средства не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля УАЗ, в результате чего машины столкнулись. УАЗ съехал в кювет и перевернулся.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 76-39-01, 76-39-02 или 76-54-17.

Тэги: очевидцы, поиск, ДТП, авария

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