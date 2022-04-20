В Великоустюгском районе третий день ищут пенсионера

20.04.2022 [Общество]

18 апреля в Великоустюгском районе пропал 74-летний пенсионер Анатолий Савчук. Он ушел кататься на лыжах и перестал выходить на связь. Знакомые пенсионера думают, что он мог выйти на лед реки и попал на время ледохода.

В воскресенье утром его видели в поселке Кузино, подходил к рыбакам. Приметы: рост примерно 175 см, телосложение — сухой, подтянутый. Был одет в жёлто-зелёный лыжный костюм.

Значимую информацию можно сообщить в дежурную часть Великоустюгского отдела УМВД по телефонам: 8(81738)2-28-33 или 8 900 508 60 14.

Тэги: пропал человек

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