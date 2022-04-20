Молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам» открылся в Вологде

20.04.2022 [Общество]

Молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам» открылся в Вологде 19 апреля.

В этом году в нем примут участие более 700 молодых исследователей из 87 вузов России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Донецкой Народной Республики, сообщается в пресс-релизе Вологодского государственного университета.

В течение четырех дней участники форума будет представлять свои доклады на научной конференции, презентовать разработки на Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2022», участвовать в круглых столах, мастер-классах, тренингах, конкурсах и олимпиадах.

– Есть два состояния, которые вдохновляют. Первое из них – это наука, которая дает нам знания и открывает новые горизонты. Второе – это молодость, которая предоставляет нам новые возможности. Сочетание науки и молодости дает потрясающий синергетический эффект, ведь молодой человек, погруженный в исследовательскую деятельность, может предложить такие идеи, которые станут прорывными и позволят определить весь ход развития будущего, – сказал в своем приветственном обращении к участникам форума МИР ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Соорганизаторами мероприятия выступили правительство Вологодской области и администрации города Вологды, а также Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Северо-Западный институт (филиал) Университета имени Кутафина и Вологодский научный центр РАН.
 

Тэги: форум, студенты, образование, наука

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