В Вожегодском районе жители деревни Вотча лишились единственной дороги из-за лесовозов

Жители села Вотча сельского поселения Явенгское Вожегодского района обратились к властям с просьбой решить проблему дороги, которую разбили лесовозы.

«Дело в том, что в окрестностях наших деревень идёт интенсивная заготовка и вывозка древесины. И вот лесовозы полностью уничтожили единственную нашу дорогу. Автодорога ВОЖЕГА — КОРОТЫГИНСКАЯ (деревня Коротыгинская — наша центральная усадьба) разбита до невозможности! У нас нет медпункта, медицинского работника, соответственно, тоже давно нет. Ближайшая больница в посёлке Вожега, это 35 км от нас и теперь мы оказались полностью отрезанными от мира. Мы не имеем возможности выехать в районный центр Вожега. Машины, перевозящие почту и хлеб (УАЗ-буханка и ГАЗ), дорогу не разобьют. Дорога уничтожена лесовозами», — пишут жители в Центр управления регионом.

Они говорят, что никто не несёт никакой ответственности. Ограничения, вводимые на период распутицы, не действуют, лесозаготовители их игнорируют.

«Как ездили большегрузы — так и ездят, как вывозили лес — так и вывозят. Как нам быть и жить в сложившейся ситуации? Кто нам поможет? Постоянно страдаем из-за отключений электроэнергии, а тут ещё добавилась дорога».

В Центре управления регионом жителям ответили, что вопрос введения временных ограничений для проезда тяжеловесной техники на дорогах в Вожегодском районе, в том числе на дороге Марьинская-Вотча, будет рассмотрен на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) Вожегодского муниципального района.

«При положительном решении будут установлены соответствующие дорожные знаки. Согласно действующему законодательству, контроль за исполнением требований дорожных знаков с правом оформления постановлений о правонарушениях возложен на органы ГИБДД. Специалисты регулярно инспектируют дорогу, сразу при наступлении благоприятных условий для планировки проезжей части начнут работы. В текущем году поддержание состояния дороги будет проводиться в рамках контракта по содержанию».

Однако, жители остались недовольны ответом центра. Они говорят, что суть проблемы в том — как жить до наступления благоприятных погодных условий. Дорога людям нужна сегодня.

«Не в июне, июле, а сегодня!!! До чего ловки — выкладывают ответ вожегодских бездельников и думают, что прокатит. Нет, не прокатит!!!», — пишут жители.

Они намерены дальше добиваться конкретных действий от властей.