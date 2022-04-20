В Вожегодском районе жители деревни Вотча лишились единственной дороги из-за лесовозов

20.04.2022 [Общество]

Жители села Вотча сельского поселения Явенгское Вожегодского района обратились к властям с просьбой решить проблему дороги, которую разбили лесовозы.

«Дело в том, что в окрестностях наших деревень идёт интенсивная заготовка и вывозка древесины. И вот лесовозы полностью уничтожили единственную нашу дорогу. Автодорога ВОЖЕГА — КОРОТЫГИНСКАЯ (деревня Коротыгинская — наша центральная усадьба) разбита до невозможности! У нас нет медпункта, медицинского работника, соответственно, тоже давно нет. Ближайшая больница в посёлке Вожега, это 35 км от нас и теперь мы оказались полностью отрезанными от мира. Мы не имеем возможности выехать в районный центр Вожега. Машины, перевозящие почту и хлеб (УАЗ-буханка и ГАЗ), дорогу не разобьют. Дорога уничтожена лесовозами», — пишут жители в Центр управления регионом.

Они говорят, что никто не несёт никакой ответственности. Ограничения, вводимые на период распутицы, не действуют, лесозаготовители их игнорируют.

«Как ездили большегрузы — так и ездят, как вывозили лес — так и вывозят. Как нам быть и жить в сложившейся ситуации? Кто нам поможет? Постоянно страдаем из-за отключений электроэнергии, а тут ещё добавилась дорога».

В Центре управления регионом жителям ответили, что вопрос введения временных ограничений для проезда тяжеловесной техники на дорогах в Вожегодском районе, в том числе на дороге Марьинская-Вотча, будет рассмотрен на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) Вожегодского муниципального района.

«При положительном решении будут установлены соответствующие дорожные знаки. Согласно действующему законодательству, контроль за исполнением требований дорожных знаков с правом оформления постановлений о правонарушениях возложен на органы ГИБДД. Специалисты регулярно инспектируют дорогу, сразу при наступлении благоприятных условий для планировки проезжей части начнут работы. В текущем году поддержание состояния дороги будет проводиться в рамках контракта по содержанию».

Однако, жители остались недовольны ответом центра. Они говорят, что  суть проблемы в том — как жить до наступления благоприятных погодных условий. Дорога людям нужна сегодня.

«Не в июне, июле, а сегодня!!! До чего ловки — выкладывают ответ вожегодских бездельников и думают, что прокатит. Нет, не прокатит!!!», — пишут жители.

Они намерены дальше добиваться конкретных действий от властей.

Тэги: дороги, цур

ТОП НЕДЕЛИ

«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий
Водитель китайского паркетника погиб в результате ДТП в Кирилловском районе
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Тотьмы Даниил Меньшиков
УФСБ рассекретило данные о налетах немецкой авиации на Вологодскую область в годы ВОВ
На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину
Вологодская область оказалась в лидерах по судебным делам о дискредитации армии
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя, Екатерину Шульман и вологодского журналиста Кирилла Кругликова
Неизвестные пытались спалить жителя Верховажского района в своем доме
В Великоустюгском районе начинается «густой ледоход»

Похожие новости

С начала марта в центр управления регионом поступило больше 90 жалоб на подтопление участков и дворов

Сейчас ситуация на контроле ЦУР, обращения отрабатываются точечно

680
0

«Негативные моменты»: жители Вологодской области в традиционном весеннем шоке от дорог

Расплылись даже те дороги, которые были отремонтированы в прошлом году

1346
0

Вологодские коммунальщики начали чистить дороги от накопившейся за зиму грязи

Дорожники моют улицы, мосты и тротуары от пыли и песка

709
0

В Вологодском районе размыло мост через реку Шограш

Дорога перекрыта

1661
0

Жительница Вологды взыскала 150 тысяч со службы городского хозяйства за то, что упала

В момент падения женщина была на поздних сроках беременности

1045
0

Второй этап создания интеллектуальной транспортной системы начался в Вологде

Задача ИТС – контролировать дорожную обстановку, чтобы оперативно ее корректировать: перенастраивать светофоры, перенаправлять потоки машин, координировать работу общественного транспорта

2879
0

Тяжелый путь: как чиновники вместо ремонта дороги убеждают жителей Великоустюгской деревни в ее безопасности

Жители в это не верят

2954
0

10 километров автодороги А-114 «Вологда-Новая Ладога» оборудуют спецограждениями от лосей в этом году

Всего на дорогах области сейчас установлено более 129 км подобных конструкций

2811
0

Как уменьшить автомобильные пробки на время ремонта моста через Шограш

Специалисты компании «Дорнадзор» предложили несколько вариантов, которые помогут смягчить проблему

2677
0

Администрация Вожеги по требованию прокуратуры погасила 3,5 млн. рублей задолженности за ремонт дорог

Работы были проведены ПАО «Вологодавтодор» в рамках муниципального контракта

888
0

Жители Череповецкого района заставили местные власти чистить дороги от снега

После массовых обращений в Центр управления регионом муниципалитет усилил работу по уборке дорог

1490
0

Транспортными потоками на вологодских улицах будет управлять интеллектуальная система

В Вологде завершается первый этап по ее внедрению на наиболее проблемных участках

1592
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе третий день ищут пенсионера
Жители Вологды, возмущенные ростом платы за детский сад и уменьшением порций еды в садах, подготовили обращение в органы власти
В России разрешат автомобильные двигатели класса «Евро-0», которые не экологичны
Молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам» открылся в Вологде
В Вожегодском районе жители деревни Вотча лишились единственной дороги из-за лесовозов
В Вологде на улице Возрождения горит строительный кран
Житель Череповца подозревается в развратной переписке с ребёнком в соцсети
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1202
0
19.04.2022 [БлогоVO]

В целях недопущения необоснованного роста цен

509
0
18.04.2022 [Обзор Прессы]

Легенды и копари

673
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика