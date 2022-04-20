Житель Череповца подозревается в развратной переписке с ребёнком в соцсети

20.04.2022 [Происшествия]

42-летний житель Череповца подозревается в развратных действиях в отношении малолетнего. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в один из дней в январе 2022 года пьяный подозреваемый вёл развратную переписку с 12-летним  ребёнком в социальной сети. В 2016 году он уже был судим за аналогичное преступление.

«Следственные органы возбудили уголовное дело на основании результатов оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального управления МВД», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Череповчанина задержали, он сознался в содеянном.  Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: развратные действия, ребенок, переписка, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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