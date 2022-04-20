Выставка кружев открывается в библиотеке на Конева в Вологде

Выставка «Кружевные истории» откроется 23 апреля в филиале областной библиотеки имени Бабушкина на улице Конева в Вологде.

Здесь будут представлены изделия участников студии кружевоплетения вологодского Центра народной культуры под руководством мастера народных художественных промыслов Вологодской области Марии Чеславовны Медковой.

– Посетители увидят цветочные панно, салфетки, элементы украшения женской одежды, выполненные самим мастером и ее учениками в традиционной для Вологодской области сцепной технике кружевоплетения по сколкам вологодских художников и авторским сколкам, – говорится в анонсе мероприятия.

Мастер и педагог Мария Медкова создала студию кружевоплетения в Областном центре народной культуры десять лет назад. За это время ее ученики разных возрастов стали постоянными участниками выставок, фестивалей и конкурсов.

Открытие выставки 23 апреля в 13.30 в филиале областной библиотеки по адресу: Вологда, Конева, 6. Посетить выставку можно будет до 30 мая в часы работы библиотеки.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.