В 20 районах Вологодской области с 1 июня появятся муниципальные округа

Депутаты вологодского ЗСО поддержали решение жителей и властей районных администраций о преобразовании в округа.

Как рассказал начальник департамента внутренней политики области Евгений Богомазов, преобразование муниципальных районов в муниципальные округа проводится в рамках действующего 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В январе 2022 года из 26-ти муниципальных районов Вологодской области 23 главы районов выступили с инициативой преобразования в муниципальный округ. В результате 20 районов вышли с инициативой о преобразовании на региональный уровень, в трех — Вытегорском, Череповецком и Шекснинском инициатива не нашла отклика у населения. Еще три — Вашкинский, Кирилловский и Никольский — не выступали с соответствующей инициативой.

«С принятием областных законов на территории региона будут созданы муниципальные округа, территория которых будет единым целым с расположенными в ее границах населенными пунктами без статуса муниципальных образований. Управление будет осуществляться администрацией муниципального округа и представительным органом. При этом объединенные поселения и муниципальный район статус муниципальных образований утрачивают», — рассказал заместитель Губернатора области, начальник Департамента внутренней политики Евгений Богомазов.

Как сообщает пресс-служба ЗСО, преимуществами новой системы станет единый бюджет, уменьшение административных барьеров для жителей, консолидация представительских, административных и кадровых ресурсов.

Одним из главных положительных моментов преобразования районов в округа специалисты отмечают значительную экономию средств. В настоящее время на муниципальном уровне свою деятельность осуществляют 1293 депутата. После принятия законов их количество сократится вдвое, а число избирательных кампаний снизится с 211 до 64.

При этом, как отметил заместитель председателя Законодательного Собрания области Игорь Даценко, у жителей сохранится возможность принимать участие в управлении территориями.

«Существуют различные механизмы и институты в управлении территориями в рамках 131 Федерального закона и иных законов Российской Федерации. Например, можно формировать общественные советы, ТОСы и другие объединения, пользоваться грантовой поддержкой через НКО. Также в Вологодской области активно работает и развивается институт старост на местах», — прокомментировал Игорь Даценко.

Что касается работы действующих управленцев и администраций поселений, то по факту ничего не изменится, вся власть остается на местах. Меняется лишь способ формирования — теперь этот вопрос будет курировать глава округа, который будет избираться депутатами представительного собрания на конкурсной основе и обязан нести полную ответственность за положение дел в муниципальном округе.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.