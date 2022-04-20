Хоккейный клуб «Северсталь» формирует состав на следующий сезон

20.04.2022 [Спорт]

ХК «Северсталь» начал формировать состав команды на следующий сезон. Уже известно о том, что клуб продлил контракт с нападающим Кириллом Пилипенко и защитником Николаем Тимашовым.

Кирилл Пилипенко перешёл в «Северсталь» из ХК «Сочи» в октябре 2021 года. В регулярном чемпионате сезона 21/22 сыграл за череповецкую команду 25 матчей, забросил 13 шайб и отдал 3 результативные передачи при показателе полезности «+5». В плей-офф он провёл 7 игр, набрал 6 (1+5) очков, показатель полезности «-3».

В регулярном чемпионате сезона 21/22 Николай Тимашов сыграл 43 матча, набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф сезона 21/22 провёл 7 игр, отдал 1 результативную передачу, показатель полезности «-5», сообщает пресс-служба ХК «Северстали».

Также стало известно, что игроки «Северстали» — нападающий Никита Гуслистов и защитник Макар Хабаров вызваны в сборную России по хоккею.
В этом году из-за событий на Украине сборная России отстранена от участия в Чемпионате мира. Вместо этого 1 и 2 мая российские хоккеисты проведут два товарищеских матча против сборной Белоруссии.

Тэги: ХК Северсталь, чемпионат, хоккей, контракт

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