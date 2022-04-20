Пенсионерку отправили в колонию за разбой с игрушечным пистолетом

В Кич-Городке районный суд признал виновной 61-летнюю местную жительницу, которая совершила разбойное нападение с применением игрушечного пистолета. Преступление было совершено в райцентре 20 февраля этого года.

Как было установлено в ходе расследования, пьяная подсудимая пришла в дом к потерпевшей, закрыла лицо черным платком и, угрожая игрушечным пистолетом, потребовала деньги. «Давай деньги, считаю до трех, а то застрелю», — заявила она.

Хозяйка дома положила на стол 50 рублей, высыпала из банки 30 рублей мелочью и сказала, что денег у нее больше нет.

«Сама подсудимая вину признала. Суду показала, что в тот день вызвала такси, чтобы поехать к сестре. Телефон был недоступен, поэтому она решила зайти в дом к потерпевшей. Знала, что у пенсионерки есть деньги, раньше поставляла ей молочную продукцию. После того, как забрала деньги, купила пива и со знакомым таксистом уехала в соседнюю деревню», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

С учетом возраста признания преступления суд приговорил ее к трем годам лишения свободы, что является ниже низшего наказания по статье за разбойное нападение.