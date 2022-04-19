Вологодская область заняла первое место на Чемпионате СЗФО по восточным единоборствам

19.04.2022 [Спорт]

В Санкт-Петербурге завершились объединенный Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по восточному боевому единоборству в дисциплинах «сетокан» и «кобудо». В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 15 регионов РФ.

Соревнования включены в Единый календарный план Минспорта России и Календарный план комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга.
В нем приняли участие сборные команды Северо-Западного федерального округа, а также приглашенные команды Москвы, Московской, Ленинградской, Рязанской, Саратовской, Тверской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Калининградской, Ивановской областей и Республики Карелия.

Вологодские спортсмены взяли самое большое количество медалей, завоевав в общем зачете первое командное место.

Вологжане — победители соревнований:
 

Первенство СЗФО
— Седов Константин — юниоры — дисциплина «ката»
— Первунина Любовь — девушки 15 лет — дисциплина «кумите»
— Калугин Никита — юноши 16-17 лет — кумите
— Баушев Арсений, Коробков Ярослав, Малышев Илья — 1 место командное место, дисциплина кумите, мальчики 12-13 лет
— Крылова Полина — девочки 11 лет — кумите
— Безяев Евгений, Суровицын Илья, Снятков Артемий — 1 место командное место, дисциплина ката-группа, юноши 14-15 лет
— Беляева Полина — девушки 16-17 лет — кумите
— Малышев Илья — мальчики 12 лет — кумите
— Павлов Никита — мальчики 11 лет — кумите
— Добош Владислав, Павлов Никита, Марков Даниил — 1 место командное место, дисциплина ката, мальчики 10-11 лет
— Марков Даниил — мальчики, 10 лет — ката
— Пьянков Артём — 14 лет — кумите
— Коробков Ярослав, Тиханов Никита, Баушев Арсений — 1 командное место в дисциплине ката, 12-13 лет
— Безяев Евгений — юноши 15 лет — ката
— Василевский Александр, Пьянков Артём, Патралов Артём — юноши 14-15 лет, 1 командное место в дисциплине кумите
 

Чемпионат СЗФО
— Колесов Сергей — кумите
— Понурина Анастасия — кумите Данилов.

Тэги: первенство СЗФО, боевые искусства, Победа

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