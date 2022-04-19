Новое пособие на детей от 8 до 17 лет вологжане смогут получать с 1 мая

Уже с 1 мая вологжане смогут получить новое пособие на детей от 8 до 17 лет.

Соответствующий региональный закон принят сегодня на сессии Законодательного собрания.

Мера поддержки установлена с 1 апреля этого года в соответствии с указом Владимира Путина.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания области, размер ежемесячной выплаты будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Специалисты будут учитывать доход, имущество в собственности, а также трудовой потенциал семьи.

Так, в выплате могут отказать, если у семьи есть несколько квартир и жилая площадь на одного члена семьи превышает 24 кв. м, несколько домов и площадь на каждого члена семьи превышает 40 кв. м, больше одной машины, а если семья многодетная — больше двух. Может быть получен отказ и в том случае, если родители не работают без уважительной причины.

При оценке доходов не учитываются выплаты, полученные по соцконтракту или из средств маткапитала, налоговые вычеты, пособия неработающим гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, прошлые выплаты и алименты на старшего ребенка, который достиг 18 лет, а также целевые средства, полученные от государства на приобретение имущества.

В Вологодской области в 2022 году максимальный размер поддержки составит 12 398 рублей.

«Ожидается, что в этом году в Вологодской области мерой поддержки смогут воспользоваться родители более 46 тысяч детей. Новая выплата будет производиться с 1 мая. Из областного бюджета необходимо выделить порядка 1 миллиарда рублей. Предусмотрено, что размер ежемесячной выплаты ежегодно будет пересчитываться с учетом изменения величины прожиточного минимума для детей», — рассказал председатель Законодательного собрания Андрей Луценко.

Из федерального бюджета в виде субвенции на выплату в 2022 году будет направлено 3,5 млрд. рублей.

Полномочия по осуществлению выплаты будут переданы Пенсионному фонду РФ.