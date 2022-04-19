В Череповце женщина выронила грудного ребёнка из коляски

19.04.2022 [Происшествия]

35-летняя жительница Череповца выронила грудного ребёнка из коляски. По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл в марте 2022 года. Женщина спускала коляску с сыном 2022 года рождения по лестнице в подъезде дома, не надев специальный футляр и не застегнув страховочный ремень. Мать случайно выпустила коляску из рук, ребёнок выпал на бетонный пол и получил травмы.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Младенец прошёл лечение, его выписали из стационара.

Тэги: пострадал ребенок, вред здоровью, неосторожность, мать, уголовное дело

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