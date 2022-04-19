В Вологде установили третий «мультиконтейнер» для раздельного сбора мусора

19.04.2022 [Общество]

В Вологде установлен третий мультиконтейнер для приема нескольких видов вторсырья в пользу животных. Сообщает общество защиты животных «Велес». Контейнер появился у стадиона Локомотив.

Два других установлены вблизи перекрестка Карла Маркса — Фрязиновская (Фрязиновская, 20) и вблизи ДК ПЗ (заезд с улицы Костромской за Мини-Рынком). Туда можно сдать все виды макулатуры, пластик с маркировкой ПЭТ (РЕТ 1), разнопласт (любые пластиковые предметы их лом), металл и бытовую технику (в любом состоянии) стекло (и осколки) — обязательно в пакетах.

Мультиконтейнеры были изготовлены на средства компании Playrix, также в изготовлении и установке контейнеров принимал участие благотворительный экологический проект «Вторсырье» ООО «Зеленый Город».

Общество «Велес» пишет, что проект реализован командой волонтеров Дашей Ван, Ольгой Клюквиной, Иваном Крутиковым и Луизой Мкртчян.

Проект благотворительный — все вырученные за вторсырье средства идут на лечение и стерилизацию кошек и собак. 

Тэги: Экология, раздельный сбор мусора

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