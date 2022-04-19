Вологжанин сдал в металлолом «Волгу» знакомого

66-летний житель Вологды сдал в металлолом машину знакомого.

Потерпевший рассказал, что не видел машину с тех пор, когда доверил её мужчине, чтобы тот её отремонтировал. Выяснилось, что подозреваемый выручил за авто 10 тысяч рублей.

«Восстанавливая картину произошедшего, оперативники выяснили, что незадолго до этого заявитель распивал спиртное со своим 66-летним знакомым. Когда же алкоголь закончился, а денег тоже не было, друг предложил автовладельцу сдать машину в пункт приема металлолома. Но мужчина наотрез отказался, пояснив, что отремонтирует транспортное средство и будет ездить», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тогда подозреваемый убедил хозяина машины в том, что в ремонте может помочь его знакомый, который как раз работает в пункте приёма металлолома. Вместе они оттолкали «Волгу» на базу и ушли, а некоторое время спустя злоумышленник вернулся обратно один и получил деньги.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.