Жителей Вологодской области приглашают принять участие в выставке работ наивного искусства

Выставка-конкурс «Наивное искусство жителей Вологодчины» откроется в мае в Арт Галерее – студия «Наш XXI век» в Вологде.

Организаторы приглашают жителей Вологодчины прислать свои работы на выставку и принять в ней участие.

– Если вы любите рисовать, ваши лучшие работы могут увидеть и оценить тысячи благодарных зрителей, ценящих искусство, – говорится на странице галереи.

Выставка будет работать с 18 мая и до 15 июня. Принять в ней участие смогут как профессиональные художники, так и художники-любители – то есть, все жители Вологодчины, которые любят рисовать. Возраст участников не ограничен.

– Произведения должны соответствовать направлению примитивизма и наивного искусства, изображать то, что автор сам для себя выберет и что он хочет донести до зрителей. Там могут быть изображены предметы, люди, образы, пейзажи, натюрморты, рисунки города и многое другое... – говорят представители Арт Галереи.

Победителям вручат дипломы, участникам – сертификаты, а имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на интернет-ресурсе организатора конкурса.

Работы, присланные на выставку и конкурс, участники должны будут безвозмездно предоставить в собственность Арт Галереи – студии «Наш XXI век».

Подробнее об условиях участия можно узнать на странице галереи в социальной сети.

