В Вологде по подозрению в убийстве задержан 60-летний мужчина

В Вологде городским судом по подозрению в убийстве арестован 60-летний местный житель.

По версии следствия, днем 15 апреля между двумя ранее судимыми жителями областного центра, в ходе совместного застолья в квартире дома по улице Благовещенской произошла ссора, в результате которой 60-летний мужчина ударил ножом в грудь и в живот своего 49-летнего собутыльника.

«О происшествии стало известно вечером следующего дня, когда в квартиру, в которой был злоумышленник и находилось тело потерпевшего, пришли общие знакомые обоих мужчин. Подозреваемый был доставлен в территориальное подразделение СК России, задержан и допрошен, признавшись в содеянном», — рассказали в пресс-службе регионального управления СК.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства, продолжается.