Золото, серебро и бронзу завоевали вологодские боксеры на межрегиональных соревнованиях

18.04.2022 [Спорт]

3 медали - золото, серебро и бронзу завоевали боксеры «СШОР Витязь» на Межрегиональных соревнованиях памяти Героя Советского Союза Юрия Сироткина, которые прошли в Ярославле с 12 по 16 апреля. В них приняли участие 250 боксеров из 18 регионов Северо-Западного, Центрального, Южного федеральных округов и республики Беларусь.

Вологодские боксеры в возрастной группе 17-18 лет завоевали три медали. Максим Бахарев одержал победу в весовой категории до 75 кг. В финальном, трехраундовом поединке по очкам единогласным решением судей он обыграл представителя Костромской области.

В весовой категории до 71 кг Александр Раевский стал серебряным призером, а Егор Кустов в категории до 63,5 кг., стал бронзовым призером соревнований.

Тэги: бокс, турнир, поединок

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