Вологжанин оформил микрокредит на подругу и забрал деньги себе

18.04.2022 [Происшествия]

19-летний житель Вологды подозревается в мошенничестве в отношении подруги.

20-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что у неё имеется задолженность по кредиту, хотя она не брала никаких займов. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

«Злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что воспользовался телефоном своей приятельницы, пока та не видела. Через мобильное приложение оформил микрозайм на имя девушки, при этом указал данные своей банковской карты для зачисления денег», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Вырученные деньги он потратил на азартные игры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, телефон

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области
Банк России модернизирует бумажные деньги
Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий
Водитель китайского паркетника погиб в результате ДТП в Кирилловском районе
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Тотьмы Даниил Меньшиков
«Вологодский молочный комбинат» получил предостережение от ФАС за повышение цен
На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину

Похожие новости

В Череповце разыскивают женщину, причастную к обману трёх пенсионерок

Потерпевшие передавали ей деньги, чтобы помочь родственникам, которые якобы попали в беду

712
0

В Кирилловском районе осудили двух мошенниц, которые подменили деньги пенсионерки на купюры «банка приколов»

Одна из них получила год исправительных работ, вторая — полтора года исправительных работ

959
0

Жительница Харовска получила соцвыплату на погребение сожителя и не стала его хоронить

Суд приговорил её к обязательным работам и взыскал незаконно полученные деньги

1011
0

Следком возбудил уголовное дело в отношении руководителя бюджетного учреждения в сфере туризма

По версии ведомства, руководитель предоставлял в бухгалтерию ложные командировочные авансовые отчеты

2275
0

Череповчанин втайне от жены взял по ее паспорту несколько кредитов

Общая сумма микрокредитов составила порядка 100 000 рублей

1018
0

В Нюксенском районе мошенник продал мужчине ОСБ плиты из магазина строительных материалов, выдав их за свои

Деньги за плиты злоумышленник забрал себе, а потерпевший не получил заказанные стройматериалы

1107
0

Суд в Вологде заочно арестовал директора управляющей компании, который присвоил взносы жильцов обслуживаемого дома на капремонт

Мужчина объявлен в международный розыск

2222
0

Мошенник из Ростовской области продал несуществующие колёсные диски жителю Вологодского района

Выяснилось, что злоумышленника уже арестовали за аналогичные преступления

1067
0

Мошенник, выманивший больше двух миллионов рублей у жительницы Шексны, отправится в колонию

Подсудимый частично признал вину и сказал, что женщина обманула суд в показаниях, так как хотела выйти за него замуж

1667
0

В Вологде руководителя строительных фирм Светлану Шабурину суд признал виновной в мошенничестве

Общая сумма похищенных средств граждан, организаций, банка и департамента строительства области составила более 450 млн рублей

3862
0

Вологжанин продал прохожему игровую приставку, которую взял в аренду по найденному на улице паспорту

Выяснилось также, что ранее он украл из магазина 15 палок колбасы, три из которых потерял

1421
0

Житель Вологды сдал в разборку два чужих КАМАЗа

Он покупал машины в рассрочку, но не платил продавцам деньги

1358
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителей Вологды приглашают к обсуждению проекта развития и благоустройства парка Ветеранов
Книжный фримаркет пройдет в Вологде 19 апреля
В Вологде по подозрению в убийстве задержан 60-летний мужчина
Золото, серебро и бронзу завоевали вологодские боксеры на межрегиональных соревнованиях
Вологжанин оформил микрокредит на подругу и забрал деньги себе
Глава муниципального образования в Вологодском районе отправится под суд за невыплату служащим доплаты к пенсии
Компания «Пауэрз» осуществила очередную экспортную поставку аппаратов обдувки в республику Гвинея
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1037
0
18.04.2022 [БлогоVO]

Набиуллина: «Наша экономика вступает в не простой период структурных изменений, связанных с санкциями»

220
0
18.04.2022 [Обзор Прессы]

Легенды и копари

129
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика