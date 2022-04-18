Вологжанин оформил микрокредит на подругу и забрал деньги себе

19-летний житель Вологды подозревается в мошенничестве в отношении подруги.

20-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что у неё имеется задолженность по кредиту, хотя она не брала никаких займов. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

«Злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что воспользовался телефоном своей приятельницы, пока та не видела. Через мобильное приложение оформил микрозайм на имя девушки, при этом указал данные своей банковской карты для зачисления денег», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Вырученные деньги он потратил на азартные игры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.