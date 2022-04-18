Глава муниципального образования в Вологодском районе отправится под суд за невыплату служащим доплаты к пенсии

Глава одного из муниципальных образований в Вологодском районе отправится под суд за невыплату служащим установленных законом субсидий.

«По версии следствия, чиновник в период с февраля 2016 года по январь 2021 года не выплачивал бывшим главам сельских поселений района и иным лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, предусмотренную законодательством доплату к пенсии», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и дело передали в суд. Чиновнику грозит до трёх лет лишения свободы.