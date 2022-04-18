В центре Вологды люди задыхаются от дыма

18.04.2022 [Общество]

В центр управления регионом обратился житель Вологды Валерий Бабушкин. Он сообщил, что в Вологде на улице Чехова, 29 постоянно топят печи, из-за чего жители соседних домов не могут нормально дышать.

«У них печное отопление, из-за чего люди, работающие у этого здания, не могут открыть окна, потому что вонь, как будто только что в кабинетах пожар потушили, стоит невозможная. Особенно тяжело дышать становится после обеда. Куда только не жаловались, одни отписки (что в управлении экологии, что в администрации города). Проблема длится не первую неделю, но в последнее время стало невозможно открывать окна. Прошу разобраться в ситуации и дать ответ, в чем причина. Это здание нужно обязательно проверить, чтобы избежать ЧП и дать людям работать и жить у этой постройки», — написал мужчина. 

В центре управления регионом выяснили, что разрешение на строительство двухэтажного административного здания выдано в том числе на основании проектной документации и технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, выданных МУП «Вологдагортеплосеть». Но пока разрешение на ввод в эксплуатацию указанного здания департаментом градостроительства Вологды не выдавалось. 

«Сведения об использовании альтернативных источников теплоснабжения в проектной документации отсутствуют. При этом лицо, производящее строительство, обязано строить объект капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией, требованиями к строительству, установленными на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, и др. и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия».

Валерий Бабушкин не понял, как эта информация может помочь тем, кто вынужден дышать дымом.

«Есть проблема — невозможно дышать людям (!!!) из домов и зданий напротив этого, что на Чехова, 29. Попросите администрацию выехать на место, проверить и отчитаться не отписками. Это не просто неприятный запах, а настоящая вонь. То, что тот, кто строит, обязан соблюдать требования, не значит, что он их соблюдает сейчас, о чем я и пишу», — заключил он. 

Тем временем собственник здания предлагает площади в здании на Чехова в аренду. 

Тэги: дома, благоустройство

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