В Вологде ищут подозреваемого в разбойном нападении на хлебный киоск

В Вологде полицейские ищут подозреваемого в разбойном нападении на киоск «Вологодский хлеб» на Можайского, 28.

Инцидент произошёл 20 февраля 2022 года около 16:45. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал у продавцов деньги, но, ничего не получив, убежал.

«Приметы: мужчине на вид 50-55 лет, рост 16-01-65см, плотного телосложения, волосы седые и короткие, речь внятная без дефектов. Злоумышленник был одет в матерчатую куртку черного цвета, черную шапку и брюки, серую кофту», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Обладающих сведениями о личности и местонахождении мужчины просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 76-31-36, 76-31-14, 76-31-15, либо «02».