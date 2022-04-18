Солнечную погоду без осадков прогнозируют на этой неделе вологодские синоптики

Большую часть наступившей недели территория Вологодской области будет находиться под влиянием Скандинавского антициклона. Он обеспечит вологжанам переменную облачность без существенных осадков. Облачная с прояснениями погода в ближайшие два дня сохраниться только на северо-востоке области из-за близости атмосферного фронта.

«В течение недели будет преобладать ветер северной четверти с переходом на южное и юго-восточное направление, — рассказали в вологодском Гидрометцентре. — Среднесуточная температура на 1-2 градуса превысит климатическую норму. В ночные часы по-прежнему сохранится температура около нуля градусов, днем благодаря солнцу воздух начнет прогреваться до +15 градусов».

По предварительным данным, только 23 апреля в связи с выходом циклона в регионе возможны небольшие осадки.