Солнечную погоду без осадков прогнозируют на этой неделе вологодские синоптики

18.04.2022 [Общество]

Большую часть наступившей недели территория Вологодской области будет находиться под влиянием Скандинавского антициклона. Он обеспечит вологжанам переменную облачность без существенных осадков. Облачная с прояснениями погода в ближайшие два дня сохраниться только на северо-востоке области из-за близости атмосферного фронта.

«В течение недели будет преобладать ветер северной четверти с переходом на южное и юго-восточное направление, — рассказали в вологодском Гидрометцентре. — Среднесуточная температура на 1-2 градуса превысит климатическую норму. В ночные часы по-прежнему сохранится температура около нуля градусов, днем благодаря солнцу воздух начнет прогреваться до +15 градусов».

По предварительным данным, только 23 апреля в связи с выходом циклона в регионе возможны небольшие осадки.

Тэги: погода, антициклон, климатическая норма

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