В Череповце пассажир выпал на ходу из автобуса

В Череповце 64-летний мужчина получил травмы, выпав на ходу из автобуса. В городском отделе ГИБДД рассказали, что происшествие случилось в субботу, 16 апреля, около двух часов дня напротив дома 85 «а» по Проспекту Победы.

«Водитель, 1973 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, начал движение от автобусной остановки, не закрыв при этом двери транспортного средства, в результате чего из автобуса выпал пассажир — мужчина, 1958 года рождения», — уточнили в ГИБДД.

В результате аварии пострадавший получил травмы и бригадой скорой помощи был доставлен в Вологодскую областную больницу № 2.

Отмечается также, что пострадавший пассажир был в состоянии опьянения.