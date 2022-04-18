В Вологодской области начались палы сухой травы

18.04.2022 [Происшествия]

В Вологодской области начались традиционные для этого времени года выжигания сухой травы. За минувшие сутки, по сообщению регионального управления МЧС, огнеборцы четыре раза тушили такие пожары.

В Вологде неизвестные подожгли сухую траву на улицах Монастырской и на Чернышевского. В Череповце сухая трава горела на улице Шубацкой, в ста метрах от жилого дома, а также недалеко от яхт-клуба "Адмирал".

Именно на улице Шубацкой зафиксирован самый большой по площади пожар. Как рассказали в управлении МЧС, общая площадь выгоревшей травы составила 500 кв метров.

Тэги: пожар, сухая трава

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