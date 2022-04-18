Служба безопасности Сбербанка отбила масштабные атаки на карты россиян

18.04.2022 [Общество]

В Сбербанке рассказали о масштабной атаке украинского разработчика на карты россиян. Об этом заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов. Как рассказал кузнецов РИА Новости, число попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту.

Правда, что это за украинский разработчик, зампред правления банка не сказал. По его словам, он создал около 50 приложений и в нарушение требований международных платежных систем собирал и хранил данные банковских карт своих клиентов.

«Они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных. Мы отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний», — пояснил агентству Кузнецов.

Как ранее сообщал «КоммерсантЪ», с начала военной операции на Украине в России в несколько раз снизилось число фишинговых атак на физических лиц. Дело в том, что большинство мошенников находились за границей и им стало сложнее выводить деньги из-за приостановки деятельности платежных систем Visa и MasterCard.

 

Тэги: мошенники, хакеры, пластиковые карты

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области
Банк России модернизирует бумажные деньги
В Вологде будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта
Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий

Похожие новости

Мошенники обманули жителя Череповца на 53 тысячи рублей при покупке автомобиля

Мужчина нашёл объявление о продаже машины по выгодной цене в интернете и перевёл деньги в качестве предоплаты

1353
0

Мошенники выманили у жителя Вологды и его матери больше 400 тысяч рублей

Все деньги пострадавшие взяли в кредит

1750
0

Мошенники придумали новый способ обмана с QR-кодами на портале госуслуг

Представляясь сотрудниками госуслуг, они предлагают привязать QR-код к странице пользователя

1700
0

В Череповце директор салона сотовой связи отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам

77-летняя женщина просила работников салона помочь ей отправить 655 тысяч рублей на электронный кошелёк, указанный злоумышленниками

3368
0

Желая продать швейную машинку, житель Белозерска отправил мошенникам больше миллиона рублей

Всего за сутки злоумышленники обманули жителей Вологодской области на полтора миллиона рублей

1792
0

Череповчанка отдала мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

200 тысяч рублей из этой суммы были ее собственными накоплениями, остальные деньги женщина взяла в кредит

1022
0

За сутки жители Вологодской области отдали мошенникам больше миллиона рублей

Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются

1099
0

Финансовые пирамиды уходят в игровой формат

ЦБ рассказал о распространении нового типа финансовых пирамид в форме инвестиционных онлайн-игр

784
0

Мошенники «развели» молодого вологжанина по классической схеме

Мужчина в итоге потерял 1,5 млн рублей

2204
0

Вологжанка хотела заработать и потеряла 1,5 млн рублей

Несмотря на многочисленные сообщения СМИ и профилактику полиции, вологжане с завидным упорством продолжают отдавать деньги мошенникам

1662
0

Череповчанка отправила мошенникам полмиллиона рублей, желая заработать на торгах

Информацию о таком способе получения дохода женщина нашла в интернете

1697
0

Мошенники начали действовать от имени госуслуг

Данные россиян на госуслугах начали красть новым способом

1978
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде полицейский в свой выходной задержал грабителя
Двое вологжан представляют область на Всероссийской литературной мастерской
Полмиллиона рублей потратят вологодские чиновники на питание на своих мероприятиях
В Череповце пассажир выпал на ходу из автобуса
В Вологодской области начались палы сухой травы
Служба безопасности Сбербанка отбила масштабные атаки на карты россиян
В России на четверть упадет выпуск упаковочного картона
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

993
0
18.04.2022 [БлогоVO]

Вот и на Сухоне пошёл лёд,много народа пришло смотреть

405
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

1017
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика