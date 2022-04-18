Служба безопасности Сбербанка отбила масштабные атаки на карты россиян

В Сбербанке рассказали о масштабной атаке украинского разработчика на карты россиян. Об этом заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов. Как рассказал кузнецов РИА Новости, число попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту.

Правда, что это за украинский разработчик, зампред правления банка не сказал. По его словам, он создал около 50 приложений и в нарушение требований международных платежных систем собирал и хранил данные банковских карт своих клиентов.

«Они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных. Мы отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний», — пояснил агентству Кузнецов.

Как ранее сообщал «КоммерсантЪ», с начала военной операции на Украине в России в несколько раз снизилось число фишинговых атак на физических лиц. Дело в том, что большинство мошенников находились за границей и им стало сложнее выводить деньги из-за приостановки деятельности платежных систем Visa и MasterCard.